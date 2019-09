Due persone identificate e denunciate, di cui una in stato di arresto, e un autocarro attrezzato con gru, risultato rubato, recuperato nella notte. Questo il bilancio del lavoro svolto dagli uomini della Sottosezione autostradale di Vasto Sud, così riassunto dal Comando provinciale: "Il conducente di un autocarro è stato sorpreso in piena notte a percorrere l’autostrada A14 a bordo del veicolo rubato poco prima a San Benedetto del Tronto (AP), senza alcuna segnalazione, atteso che del furto neppure il proprietario aveva ancora contezza; la pattuglia composta dagli ass. capo Donato Travaglini e Carlo Adriano Medoro, verso le 04,30 ha dato l’alt poco prima dello svincolo di Vasto Sud ad un autocarro munito di gru del valore approssimativo di circa 20mila euro. Detto autocarro, condotto da una persona di origini magrebine, al momento privo di documenti, veniva quindi accompagnato presso il reparto autostradale, ma nei pressi dello svincolo il conducente abbandonava il veicolo ancora in moto dandosi a precipitosa fuga nelle campagne circostanti".

"L’immediata reazione del dispositivo di vigilanza autostradale con l’intervento di altra pattuglia composta dagli assistenti capo Andrea Di Felice e Guerino Di Giandomenico, - spiegano dal Comando provinciale - rendeva tuttavia possibile nell’immediatezza l’individuazione di una Fiat Multipla con a bordo un pluripregiudicato foggiano". L'uomo, successivamente, si è rivelato essere complice dell'uomo alla guida dell'autocarro rubato. Grazie anche al contributo del personale della squdra di polizia giudiziaria della sezione, l'uomo è stato rintracciato nel centro abitato di Vasto, e identificato per A. H., classe 1976, domiciliato a Foggia, destinatario di misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; lo stesso quindi è stato arrestato per furto aggravato, violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale, reiterazione della condotta di guida senza patente e per aver fornito false generalità al personale operante.

Il conducente della Fiat Multipla, P. P., classe 1976, anch’egli abitante a Foggia, è stato invece segnalato all’autorità giudiziaria in stato di libertà, in quanto "diversi riscontri documentati dal personale operante hanno posto il medesimo in relazione con il furto dell’autocarro che l’intervento del personale su strada ha vanificato. Proseguono le indagini per individuare eventuali altre complicità dei malviventi. Procede la Procura della Repubblica di Vasto nella persona del sig. procuratore, dott. Giampiero Di Florio".