Si terrà mercoledì 28 settembre in piazza Rossetti, con inizio alle 18,30, l’esibizione di arti marziali cinesi, organizzata dalla scuola di Kung Fu Shaolin Sansa del maestro Carmine De Palma. Lo spettacolo prevede l'esibizione di bambini dai 5 anni in su, e di adulti. Ci saranno, oltre alle tecniche e forme a mani nude, anche quelle con le armi cinesi (bastone, sciabola, spade, sanciquen) in più incontri di Sanda.

"L'evento - spiegano gli organizzatori - coincide con l'apertura del nuovo anno sportivo, che sarà ricco di gare sia a livello nazionale che internazionale. Gli atleti professionisti di Vasto, infatti, saranno già impegnati a fine ottobre in una gara nazionale a Cepagatti, e nel mese di novembre in una gara europea a Budapest".