Da ieri la sala Michelangelo di palazzo d'Avalos ospita la mostra per celebrare i 90 anni della sezione vastese dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Fino al 2 ottobre sarà possibile visitare l'esposizione con documenti, divise, foto e cimeli storici che raccontano la vita del sodalizio. Un appuntamento a cui il direttivo dell'Anmi stava lavorando già da tempo sotto l'impulso del presidente Mario Pollutri, storico presidente dell'associazione, scomparso il 25 aprile. L'Anmi, guidata ora dal presidente Luca Di Donato, ha voluto dedicate a lui questo appuntamento.

Oltre alla mostra, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 20 e il 29 e 30 settembre anche dalle 10 alle 12.30, ci sarà un convegno, in calendario per sabato 1 ottobre alle 17.30 nella Pinacoteca di Palazzo d'Avalos. Interverranno il generale Luigi Baccelli, che parlerà della battaglia avvenuta il 16 aprile del 1943 nel Canale di Sicilia, a cui partecipò suo padre. Poi sarà la volta del comandante del Circomare di Vasto, tenente di vascello Cosimo Rotolo, che illustrerà "Compiti e funzioni delle Capitanerie di Porto. A concludere il tenente di vascello Michele Pollutri, in servizio presso Navarm, che parlerà di "Aspetti tecnici nelle operazioni navali".