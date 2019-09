È scattato il conto alla rovescia per la 13ª edizione del Trofeo Podistico Città del Vasto. Domenica 2 ottobre il centro storico accoglierà i podisti provenienti da tutta la regione (e non solo) per l'ormai tradizionale gara inserita nel calendario del Corrilabruzzo e certificata Fidal. In Municipio il vicesindaco Paola Cianci ed il consigliere Marino Artese con la presidente della Podistica Vasto, Antonia Falasca, hanno presentato l'appuntamento che, crescendo di anno in anno, assume una valenza turistica e culturale oltre che sportiva. Oltre alle gare per gli adulti, con partenza alle 9 da piazza Rossetti, un importante spazio sarà dedicato ai bambini e ai disabili, che svolgeranno le loro gare nella zona compresa tra piazza Rossetti e piazza Pudente. L'obiettivo è quello di superare quota 500 iscritti, confidando anche nella clemenza del meteo e del sostegno che i vastesi sapranno dare assistendo alla manifestazione.

"Una manifestazione importante – ha sottolineato il vice sindaco Paola Cianci – per la promozione dello sport e per la promozione turistica di Vasto dal momento che sono attesi in città oltre cinquecento atleti e tanti familiari al seguito. I tanti podisti che arriveranno potranno ammirare le bellezze della nostra città. E poi l’evento di domenica ha una sua importanza sia per l’aspetto sociale, grazie alla partecipazione di tanti disabili, che per quello di educazione allo sport e di attenzione per l’ambiente dal momento che saranno tanti i bambini a partecipare".

Il programma [CICCA QUI] - Regolamento e iscrizioni [CLICCA QUI]

Nel video l'intervista ad Antonia Falasca, presidente della Podistica Vasto.