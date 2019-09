L’Anffas Onlus Vasto comunica l’apertura per le iscrizioni al Corso di Formazione "Inquadramento giuridico sul supporto alla genitorialità e presa in carico globale dei bambini con disabilità" che si terrà il giorno 28settembre presso l'Aula magna Comprensivo "G. Rossetti" di Vasto. Il corso, obbligatorio per gli insegnanti coinvolti nel progetto, è riconosciuto dal MIUR, con ECM per assistenti sociali. I posti disponibili sono 60.

Luogo: Aula Magna Comprensivo G. Rossetti di Vasto Via Ciccarone, 107 ore:15-19

Relatore: Avvocato Gianfranco De Robertis

Per Info e iscrizioni:

Segreteria informativa Anffas onlus Vasto

tel./fax: 0873 380564 – cell. 3282125214