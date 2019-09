Inizia bene l'avventura di mister Francesco Suriani, che, alla guida delle ragazze del Futsal Vasto porta a casa la prima vittoria della stagione in Coppa Abruzzo. Impegnate nella lunga trasferta di Morino, le ragazze vastesi hanno subito spazzato via l'emozione del debutto offrendo una prestazione convincente. La crescita della squadra è stata graduale, dopo i primi dieci minuti d'assestamento, Tarquinio sblocca il risultato portando in vantaggio le compagne, raddoppio di Vitelli e partita in discesa.

Le avversarie non sono riuscite in nessun momento della partita a tornanre a galla, mentre le ragazze di coach Suriani sono state fredde e ciniche nel portare a casa la vittoria in trasferta. Il match si è concluso sul punteggio di 8-1 con tripletta di Tarquinio, doppietta di Vitelli, doppietta di Tiberio e gol di Di Foglio. Con questo risultato le biancorosse hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno che dovrà completarsi in casa, sul campo della Promo Tennis, il 13 ottobre alle 20.