È il 70' della sfida tra Monticelli e San Nicolò, formazioni che militano in serie D nel girone F, lo stesso della Vastese. Il capitano del Monticelli, Sosi, finisce a terra e i suoi compagni mandano la palla fuori per permettere di verificare le sue condizioni. Ma, alla ripresa del gioco, invece di restituire palla agli avversari, Traini del San Nicolò si dirige verso la porta del Monticelli e mette in rete il gol del 2-1 sotto gli occhi attoniti di difensori e portiere. Si scatena il putiferio in campo e sulle panchine, con l'arbitro preso d'assalto ma che non può far altro che convalidare il gol, impeccabile dal punto di vista del regolamento, inaccettabile per la mancanza di sportività. Dopo qualche minuto gli animi si placano e, al calcio d'inizio, i giocatori del San Nicolò restano immobili permettendo a Pedalino di siglare il 2-2.

Episodi simili erano accaduti in passato in Serie B al "Del Duca" in un Ascoli-Reggina del 5 Dicembre 2009 e anche in Champions League nel 2012, quando lo Shakhtar di Lucescu passò in vantaggio con Luiz Adriano con un avversario a terra. Il tecnico ordinò ai suoi di far pareggiare il Nordsjaelland.



Nel video di Picenotime le immagini dei 5 minuti concitati.