Ennesimo tragico incidente nei campi nel Vastese. Questa mattina un uomo di Villafonsina, Antonio D'Addario, 74 anni, è morto mentre era alla guida del suo trattore impegnato nella vendemmia nel suo terreno in contrada Campo di Pardo. Per cause al vaglio dei carabinieri il mezzo si è ribaltato e il corpo dell'uomo vi è finito sotto. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto.

"Tutta la comunità di Villalfonsina è addolorata - dice il sindaco Mimmo Budano -. Proprio stamattina ci siamo incontrati e salutati, come sempre. Era conosciuto da tutti, abitava vicino alla cantina sociale dove in questi giorni c'è molto movimento per la vendemmia. Questa mattina era già andato a scaricare una prima volta, incontrando altri agricoltori del paese. Poi, verso le 10, questo drammatico incidente. La notizia si è rapidamente diffusa in paese suscitando sgomento e incredulità. Nella giornata di domani proclameremo il lutto cittadino".