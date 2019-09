Un impegno di spesa di circa 20mila euro a cui hanno contribuito l'amministrazione comunale di Torrebruna, l'associazione ecologica Corvara, l'associazione sportiva, il gruppo alpini, la protezione civile Valtrigno e le Pro loco di Torrebruna e Guardiabruna, e l'elisuperficie per l'atterraggio di elicotteri, particolarmente utile per l'eliambulanza del 118, è diventata realtà a Torrebruna. Dai 15 ai 18 minuti i tempi "testati" ieri, durante l''inaugurazione alla presenza dell'assessore regionale Silvio Paolucci, per far giungere l'elisoccorso da Pescara.

"L'anno scorso - ha spiegato il sindaco Cristina Lella - abbiamo costituito un comitato formato dai rappresentanti delle varie associazioni, che in collaborazione con l'amministrazione hanno promosso varie iniziative di raccolta fondi per raccogliere le somme necessarie per la realizzazione della struttura".

Al momento la struttura è utilizzabile per il volo diurno, ma è stata predisposta anche per quello notturno, per cui manca il sistema di illuminazione, che verrà realizzato quanto prima. La struttura, inoltre, potrà avere un ruolo fondamentale, con i previsti "accordi di confine" con il vicinissimo Molise, e con l'ambulanza del 118 già attiva a Torrebruna e che, secondo le intenzioni del governo regionale, presto dovrebbe avere anche il medico a bordo.