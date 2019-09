Otto artisti in mostra a Lentella. Torna in occasione delle feste patronali [LEGGI], nel restaurato palazzo Sannoner, la mostra d'arte Inverter-Cortocircuito d'arte, giunta alla seconda edizione e organizzata dal KoKK.

Otto artisti abruzzesi mettono in mostra le proprie opere che spaziano dalla pittura alla fotografia passando per la scultura e molto altro. Inverter sarà aperta il 26, 27 e 28 settembre (dalle 18) nel palazzo Sannoner in via Garibaldi; ingresso gratuito.

GLI ARTISI PRESENTI

Antonio Russo, pittura, Lanciano

Chiara Francesca Cirillo, fotografia, Vasto

Claudio Gaspari, scultura, San Salvo

Ettore Altieri, scultura, Lentella

Johnny Delle Donne, grafica e design, Fresagrandinaria

Michele Rocchetti, grafica, Vasto

Paolo De Giosa, pittura, San Salvo

Piero Geminelli, fotografia, Vasto