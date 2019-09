Inizieranno ad ottobre, per durare qualche mese, le riprese del film su San Giuseppe da Leonessa. Molti i comuni coinvolti nelle riprese, con località in Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. Tra questi c'è anche Vasto che, come ci ha spiegato il regista Mario Tozzi, ospiterà a lungo le riprese che racconteranno la vita del Santo francescano. In questi giorni si sta anche rivedendo il piano di lavorazione poichè, a causa del sisma del 24 agosto, molti luoghi della vita di San Giuseppe da Leonessa sono andati distrutti.

"Per la stesura della sceneggiatura, il cui trattamento è stato affidato a Smeralda Giordano, è stato prezioso il lavoro di Padre Orante D'Agostino", il frate che, negli ultimi decenni, si è dedicato alla trascrizione dei manoscritti di San Giuseppe da Leonessa. A Mario Polia è affidata la consulenza storica e antropologica del film che sarà prodotto per la tv da The New Art. Al momento c'è massima segretezza sui nomi degli attori. "Li annunceremo in una conferenza stampa prima dell'inizio delle riprese".

Nei giorni scorsi il regista Mario Tozzi è stato nuovamente in città per ulteriori sopralluoghi, accompagnato da Padre Paolo Petrucci, e lo abbiamo incontrato nel convento dell'Incoronata.