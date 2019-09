Quarta giornata di campionato in Promozione (gir. B) iniziata ieri con l’anticipo del sabato nell’accesa sfida tra il Vasto Marina ed il Chieti FC Torre Alex che ha premiato la capolista nero verde, salita a quota dodici punti in solitaria [LEGGI]. Questo pomeriggio sono andate in scena tutte le altre sfide con la vittoria dello Spoltore (2-0 in casa de Il Delfino Flacco Porto), del Passo Cordone (4-2 in casa con il Raiano), della Sulmonese Ofena (1-0 in trasferta sul campo dello Sporting Casolana), Villa 2015 /3-1 sulla Virtus Ortona), Silvi (3-2 in casa del Castello 2000), Val di Sangro (4-0 sul Bucchianico) e del Casalbordino (1-0 in trasferta contro il Palombaro). Un solo punto per il Castiglione Val Fino ed il Fossacesia (1-1).

Per quanta riguarda i tre punti conquistati dai giallorossi, i ragazzi di mister Farina hanno trovato la seconda vittoria stagionale grazie alla rete siglata da Mainella su assist di Erragh al cinquantacinquesimo. Dopo il vantaggio casalese il Palombaro ha perso Fonseca per espulsione. Più tardi anche il Casalbordino è rimasto in 10 per il rosso rimediato da Pili.

Una vittoria che permette alla rosa del patron Santoro di salire a quota sette punti in classifica insieme al Bucchianico ed il Silvi. Soddisfatto il patron del Casalbordino: "Siamo venuti a giocare su un campo ostico dove non eravamo mai riusciti a passare. Sono contento per la prestazione perchè ho rivisto il vero Casalbordino e perchè, dopo aver recuperato al 100% Della Penna anche altri calciatori per noi importanti sono in netta crescita".



La prossima settimana i casalesi torneranno a giocare tra le proprie mura per affrontare il Passo Cordone, mentre il Vasto Marina sarà di scena sul campo del Villa 2015.

Tutti i risultati della quarta giornata

Vasto Marina-Chieti FC Torre Alex 1-2

Castello 2000-Silvi 2-3

Castiglione Val Fino-Fossacesia 1-1

Il Delfino Flacco Porto-Spoltore 0-2

Palombaro-Casalbordino 0-1

Passo Cordone-Raiano 4-2

Sporting Casolana-Sulmonese Ofena 0-1

Val di Sangro-Bucchianico 4-0

Virtus Ortona-Villa 2015 1-3



La classifica

Chieti FC Torre Alex 12

Villa 2015 10

Spoltore Calcio 10

Passo Cordone 10

Val di Sangro 9

Raiano 9

Bucchianico 7

Casalbordino 7

Silvi 7

Sulmonese Ofena 6

Vasto Marina 4

Il Delfino Flacco Porto 4

Palombaro 3

Virtus Ortona 3

Fossacesia 1

Castiglione Valfino 1

Castello 2000 0

Sporting Casolana 0