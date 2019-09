È stato inaugurato questa mattina a Vasto il servizio I Bike Abruzzo, progetto nato dalla collaborazione tra il consorzio Vivere Vasto Marina, Lecce Wave e numerosi sponsor anche della vicina San Salvo e che ha usufruito di contributi regionali e comunali.

La flotta di partenza è composta da 21 biciclette elettriche alle quali se ne aggiungeranno altre nelle prossime settimane fino ad arrivare a 50. Grazie a queste, hanno spiegato i promotori dell'iniziativa, sarà possibile visitare il territorio; le bici hanno un livello di pedalata assistita variabile, in grado di accontentare anche i puristi di quella solo muscolare.

VASTO HUB BIKE SHARING - A fare gli onori di casa è stato Massimo Di Lorenzo, presidente del consorzio, che ha sottolineato come il progetto sia arrivato a conclusione grazie alla coesione tra i promotori e gli sponsor. "Sulla mobilità sostenibile ci giochiamo il futuro – ha detto il sindaco Francesco Menna prima del taglio del nastro – Vasto si candida a essere un importante hub di bike sharing nel panorama regionale insieme a Pineto e Giulianova".

COME FUNZIONA - Il progetto, nato nel 2014 come spiegato da Luca Lecce e Stefano Sciascio (Lecce Wave), presto prevederà il noleggio tramite un'app (Cicero il nome) che permetterà agli utenti di registrarsi, effettuare il pagamento (il costo è di 50 cent all'ora) e scoprire itinerari e postazioni di ricarica presenti (e se queste sono occupate o meno). Le bici sono dotate di sistema gps che consentirà di ricevere assistenza in qualunque posto del territorio, oltre a rintracciare le bici in caso di furto.

La principale innovazione è il sistema lock & charge: lucchetto più cavo che necessari alla ricarica della bici e che nel breve futuro sarà possibile acquistare a parte. Il progetto, infatti, prevede anche l'uso delle stazioni di ricarica da parte di privati che potranno dotare le proprie biciclette dell'innovativo sistema.

"Bike Abruzzo – ha detto Lecce – è nato per intercettare la domanda turistica crescente in Europa in questo settore". Nelle prossime settimane saranno organizzati week end dedicati per far conoscere più da vicino il progetto e le sue peculiarità. Le tre postazioni già in funzione sono al parcheggio multipiano in centro, in piazza Fiume (di fronte alla vecchia stazione ferroviaria di Vasto Marina) e sul lungomare Duca degli Abruzzi (luogo dell'inaugurazione odierna, di fronte al Lido "il Trabocco").