Episodio shock questa mattina in piazza Rossetti. Una donna, Michelina Potenza di 58 anni, è stata accoltellata mentre passeggiava. Autore del folle gesto sarebbe stato l'ex compagno, ora ricercato dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna stava camminando nel centro storico con un'altra donna quando è stata raggiunta alla schiena da una coltellata sferrata dall'uomo che poi si è dato alla fuga. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, la polizia e i carabinieri.

Trasportata al "San Pio", la donna è stata sottoposta a un'operazione chirurgica. La lama ha raggiunto un polmone, ma fortunatamente la 58enne non è in pericolo di vita.

COSTITUITOSI A CARAMANICO - L'uomo, Francesco Leuci di 54 anni, si è costituito a Caramanico dopo la fuga iniziata questa mattina in seguito all'accoltellamento. Dovrà rispondere dell'accusa i tentato omicidio. A quanto pare, non accettava la fine della relazione con la donna.