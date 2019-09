Un titolo italiano non capita certo tutti i giorni ed è un traguardo che va festeggiato e ricordato a lungo. Così, ieri sera, il moto club "I Briganti della Torre" ha organizzato una serata in onore di Daniele Di Cicco dopo la conquista del campionato italiano Super Moto categoria open [LEGGI]. Con tanta passione e sacrificio il pilota di Monteodorisio ha portato a termine una stagione di gare nel miglior modo possibile: a Latina ha vinto gara 1 e gara 2, chiudendo da trionfatore la stagione 2016. Ma il campione tricolore non ha certamente intenzione di fermarsi. È già pronto a tornare in sella per rappresentare l'Abruzzo in una importante competizione e poi sarà all'EICMA di Milano.

E poi l'impegno per formare nuovi piloti visto che la passione per le due ruote sta crescendo non poco nella nostra regione. Un'attività che porta avanti insieme al suo grande amico Gianni Giancristofaro. L'esperto pilota lancianese, anche lui ieri sera alla festa, è stato importantissimo nel suo avvicinarsi al mondo delle gare e ancora oggi si fa ben valere sulle due ruote. Insieme sono pronti a conquistare altri importanti traguardi e a mettere a disposizione dei più giovani la loro esperienza.

Con l'intervista a Daniele Di Cicco e Gianni Giancristofaro pubblichiamo anche quella a Carlo Valdemi, del Valdemi Moto, il team con cui gareggia il pilota odorisiano.