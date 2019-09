Un’altra domenica ricca di sfide è terminata nel campionato di Eccellenza abruzzese. Turno positivo per il Martinsicuro che in casa, vincendo 1-0 contro la Virtus Teramo, ottiene il primato in classifica in solitaria, potendo sfruttare il pareggio dell’Alba Adriatica (2-2-) a Sambuceto. Vincono anche il Francavilla (2-0 in casa con l’Amiternina), il Paterno (3-0 in casa con il Miglianico), il Capistrello (1-0 sul campo del River Chieti), il Cupello (2-0 in trasferta contro i Nerostellati) ed il San Salvo che in casa ha battutto 2-0 il Penne). Pareggia il Morro d’Oro (2-2 con la RC Angolana).

Seconda vittoria stagionale conquistata dal Cupello questo pomeriggio grazie ai due gol realizzati in trasferta a Pratola Peligna con i Nerostellati, entrambi arrivati nella ripresa. Il primo arrivato al trentesimo e firmato da D’Antonio, il secondo sette minuti più tardi con Benedetti. Una vittoria che permette ai ragazzi di mister Di Francesco di salire a quota sette punti in classifica dopo un inizio di stagione da dimenticare. La prossima settimana al Comunale arriverà il Sambuceto e vincere sarà importante al fine di scavalcare i pescaresi in classifica. Buone notizie anche dal Bucci dove questo pomeriggio il San Salvo ha annientato un Penne ancora fermo a zero punti. Vittoria meritata e servita dalle reti di Quaranta al diciassettesimo e Buonanno, dieci minuti più tardi. Nella sesta giornata i biancazzurri incontreranno la Virtus Teramo in trasferta.

Tutti i risultati della quinta giornata

Acqua e Sapone-Montorio 2-0

Francavilla-Amiternina 2-0

Martinsicuro-Virtus Teramo 1-0

Morro d’Oro-RC Angolana 2-2

Nerostellati-Cupello 0-2

Paterno-Miglianico 3-0

River Chieti-Capistrello 0-1

Sambuceto Alba Adriatica 2-2

San Salvo-Penne 2-0

La classifica

Martinsicuro 12

Alba Adriatica 11

Francavilla 11

Capistrello 9

Paterno 9

Sambuceto 9

San Salvo 9

Acqua e Sapone 9

Cupello 7

Nerostellati 7

River Chieti 7

Virtus Teramo 5

Amiternina 4

Miglianico 4

Montorio 3

RC Angolana 3

Morro d’Oro 2

Penne 0