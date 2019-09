Colpaccio della Vastese in casa della Fermana. I biancorossi dopo una gara ben giocata vincono 2-0 conquistando il primo successo fuori casa del campionato. Di Prisco e Fiore le firme vincenti sulla partita che porta la squadra di mister Colavitto a quota 8 punti.

La partita. La prima azione da annotare porta la firma di Molinari che, su calcio di punizione, manda a lato. Cosenza ci prova, senza fortuna, dalla distanza. Poi, è pericoloso Petrucci con un tiro velenoso di Petrucci che Russo manda in angolo. Occasione da gol per la Vastese con Fiore che, al 10’, entra in area ma non riesce a concludere in porta. Sono poche le emozioni di questa fase della gara. La Fermana prova a spingere ma la Vastese riesce a chiudersi. Poi, al 30’, è Felici a tentare la conclusione dalla lunghissima distanza dopo una caparbia azione personale. Al 33’ doppia occasione per i padroni di casa: Russo respinge il colpo di testa di Molinari. Sullo sviluppo dell’azione Margarita indirizza di testa verso la porta biancorossa ma è Campanella ad evitare il gol respingendo sulla linea. Un minuto più tardi la Vastese passa in vantaggio. Felici crossa dalla sinistra, Prisco è bravo nel rubare il tempo ai difensori avversari e insaccare in rete. I gialloblu provano a reagire e al 39’ arrivano al tiro con Misin ma Russo para agevolmente a terra. Sul ribaltamento di fronte Prisco spizza di testa per Fiore che calcia al volo trovando la deviazione in angolo di Valentini.

Nel secondo tempo la Vastese torna in campo con il piglio giusto. La conclusione di Manisi a fil di palo, e il doppio tentativo di Fiore e Felici ribattuto dalla difesa gialloblu sono il preludio del gol. Al 5’ Nicola Fiore si incunea in area e manda la palla nell’angolino per il 2-0 biancorosso. La squadra di mister Destro in avanti si affida a Molinari ma Russo risponde sempre ‘presente’ quando viene chiamato in causa. Al 19’ occasione per Vastese con Fiore che tira a botta sicura ma Valentini si esalta respingendo di piede. La Fermana prova ancora a farsi vedere in avanti ma la retroguardia biancorossa riesce a chiudersi senza lasciare spazio agli avversari. La squadra di casa riesce a mettere la palla alle spalle di Russo ma Molinari è in fuorigioco e quindi la rete non valida. Nei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara la Vastese resta proiettata in avanti e al triplice fischio può esultare per il ritorno al successo.

Fermana – Vastese 0-2 (34’ Prisco, 5’st Fiore)

Fermana: Valentini, Maghzaoui, Ispas, Misin, Comotto, Bossa, Petrucci (22’ st Mariani), Urbinati (6’ st Forò), Molinari, Margarita (6’ st Cremona), Russo. Panchina: Polverino, Ferrante, Ghiani, Amendola, Mane, Omiccioli. Allenatore: Destro

Vastese: Russo, Manisi, Mensah, Di Pietro (37’ Tafili) , Allocca, Campanella, Cosenza, Manzo, Prisco, Fiore (23’ st Galizia), Felici (28’ Marinelli). Panchina: Marconato, Scutti, Bacchiocchi, Mancino, Colitto, Polisena. Allenatore: Colavitto

Arbitro: Zeviani di Legnago (Faccioni e Berestan)

Ammoniti: Campanella, Mensah, Manzo, Russo, Cremona,

La 4ª giornata

Chieti-Civitanovese 0-2

Campobasso-Sammaurese 0-0

Fermana-Vastese 0-2

Matelica-Castelfidardo 0-0

Monticelli-San Nicolò 2-2

Olympia Agnonese-San Marino 2-1

Recanatese-Alfonsine 1-1

Romagna Centro - Pineto 1-0

Vis Pesaro -Jesina 1-0



La classifica

10 Matelica

8 Vastese

8 Olympia Agnonese

7 Civitanovese

7 Sammaurese

7 Fermana

5 San Nicolò

5 Alfonsine

5 Campobasso

5 Romagna Centro

5 Vis Pesaro

4 San Marino

4 Pineto

4 Recanatese

3 Monticelli

3 Jesina

2 Castelfidardo

0 Chieti