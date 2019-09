A seguito dell’assemblea ordinaria dei soci della sezione di Vasto del Club Alpino Italiano tenutasi in data 10/09/2016 è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo così costituito:

Presidente: Giuditta Di Martino

Vicepresidente: Massimo Prisciandaro

Segretario e tesoriere: Salvatore Marmo

Consiglieri: Marco Bruno, Pierluigi Valerio, Guidone Pina, Santini Antonio, Scafetta Patrizia, Di Guilmi Luciana.

Revisori dei conti: Giorgio Perrozzi , Dante Angelini.

Delegato al CAI regionale: Emanuele Gallo

Alla segreteria tesseramenti sono stati confermati Paolo Scampoli e Angelica Sabatini.

“Sono sorpresa ed emozionata nel ricoprire questo ruolo - ha dichiarato la neo Presidente -, spero di riuscire a dare continuità al lavoro svolto da chi mi ha preceduto e di poter contare sulla collaborazione dei soci per portare avanti tutte quelle attività che abbiamo in mente di mettere in cantiere e che hanno caratterizzato negli anni la nostra Sezione CAI. Ringrazio fin da ora i componenti del Direttivo e chiedo loro di sostenermi e consigliarmi durante questo impegnativo mandato”

La sezione CAI di Vasto, presente nella città da 1981 come sottosezione di Guardiagrele e costituitasi come Sezione nel 1999, ha raggiunto oltre 300 soci e rappresenta una realtà dinamica e in continuo fermento per la ricca mole di attività che propone non solo relativamente alla conoscenza e valorizzazione delle risorse naturali presenti sul nostro territorio, ma anche in ambito culturale. L’impegno di soci volenterosi e attivi contribuisce a mantenere elevato il tenore delle iniziative proposte alla città.

Conoscendo la storia ormai pluridecennale del sodalizio non sarà certo difficile concretizzare e dare corpo all’augurio espresso dal Presidente al quale si aggiunge quello della redazione e quello di tutta la cittadinanza: buon lavoro!

Gianni Colonna

Addetto stampa Cai Vasto