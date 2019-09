PRIMA CATEGORIA - GIRONE B

Scerni e Sporting San Salvo non si fanno male nel secondo turno. Le due squadre impattano 1 a 1 e rimandano il duello alla gara di ritorno. A Scerni finisce quindi con un punto per ciascuno e con gli ospiti in 9 (espulsi Cleo Rossi e Alessio Fizzani). In rete Scafetta per lo Sporting su rigore e Farina per i padroni di casa; per lui il classico gol dell'ex.

Ancora a zero punti i vastesi del Real Porta Palazzo. I gialloneri sono scesi in campo ieri contro la Tollese. Andato sotto di tre reti, il Real Porta Palazzo tenta la rimonta, ma si ferma a un gol di distanza: 2 a 3 con i gol di Madonna e D'Adamo. La scorsa settimana cambio in panchina: la squadra sarà allenata da Michele Vino, mentre mister Budano conserverà un ruolo in dirigenza.

Va male al Fresa, ridimensionato dal mercato estivo. I biancorossi escono sconfitti nella partita in casa contro il Piazzano per 3 a 1 e restano a zero insieme al Real. Gol della bandiera di Ivano Delle Donne. Il Trigno Celenza conquista un punto d'oro fuori casa contro la Marcianese; sotto in una rete su rigore, i celenzani pareggiano con Donato Di Pardo. Unica nota lieta tra le vastesi, la vittoria in casa del Real Montazzoli per 2 a 1 sull'Ortona.

I RISULTATI

Fresa - Piazzano 1-3

Marcianese - Trigno Celenza 1-1

Paglieta - Tre Ville 3-0

Real Montazzoli - Ortona 2-1

Real Porta Palazzo - Tollese Calcio 2-3 (ieri)

S. Vito - Guastameroli 0-0

Scerni - Sporting San Salvo 1-1

Riposa: Roccaspinalveti

LA CLASSIFICA

Piazzano 6

Paglieta 4

Tollese 4

Guastameroli 4

Sporting San Salvo 4

Ortona 3

Tre Ville 3

Real Montazzoli 3

Trigno Celenza 2

Roccaspinalveti 1

Marcianese 1

S. Vito 1

Scerni 1

Fresa 0

Real Porta Palazzo 0

IL PROSSIMO TURNO

Guastameroli - Roccaspinalveti

Ortona - S. Vito

Paglieta - Marcianese

Piazzano - Tre Ville

Sporting San Salvo - Real Montazzoli

Tollese - Fresa

Trigno Celenza - Scerni

Riposa: Real Porta Palazzo

SECONDA CATEGORIA - GIRONE F

Partita d'esordio con vittoria e un pensiero rivolto a Roberta Smargiassi per il neopromosso Atletico Cupello. Tra i cupellesi milita il marito della giovane scomparsa quest'estate, Fabio Di Lello, e i compagni di squadra gli hanno voluto dimostrare vicinanza con la consegna di un mazzo di fiori a inizio partita da parte del capitano De Filippis. Per quanto riguarda la cronaca sportiva, l'Atletico si è subito dimostrata squadra attrezzata per i piani alti con la vittoria 2 a 0 contro il Palena. In gol Nicolino Marchesani e Idris Antenucci.

Ottimo inizio anche per l'Odorisiana che in casa supera nettamente lo Sporting Altino per 4 a 1. Una doppietta di Vitelli, un gol di Molisani e un'autorete consegnano i primi tre punti alla formazione di Monteodorisio; tutto fa pensare a un ruolo da protagonista.

Poteva andare meglio, invece, al Carunchio 2010 di ritorno in Seconda categoria. La sfida casalinga contro il Quadri finisce con una sconfitta per 2 a 1 e tante recriminazioni. Sul taccuino, infatti, c'è annotato un rigore parato a Moretta quando il risultato era ancora sullo 0 a 0. Nella seconda frazione di gioco gli ospiti vanno in vantaggio su penalty. Un altro tiro dagli 11 metri viene respinto a Diego Marianacci, ma sulla ribattuta Alessandro Ranni segna il momentaneo pareggio. Un contropiede nei minuti finali regala la vittoria agli ospiti in una partita tutto sommato equilibrata.

Rigore fatale anche per il San Buono, dove i padroni di casa cedono al Mario Tano per 1 a 0.

Vince invece alla prima giornata lo Sporting Vasto. In trasferta contro il neo promosso Real Casale, i vastesi si impongono per 2 a 1 con le reti di D'Amelio (che ha colpito anche un palo) e Nesit, poi espulso nei minuti finali. Completano il quadro i pareggi a reti bianche del Mario Turdò in trasferta a Villa Santa Maria e nel derby tra Gissi e Real Carpineto Sinello.

I RISULTATI

Atletico Cupello - Palena 2-0

Carunchio 2010 - Quadri 2015 1-2

Di Santo Dionisio - Tornareccio 1-4

Gissi - Real Carpineto Sinello 0-0

Odorisiana - Sporting Altino 4-1

Real Casale - Sporting Vasto 1-2

San Buono - Mario Tano 0-1

Villa Santa Maria - Mario Turdò 0-0

LA CLASSIFICA

Tornareccio 3

Odorisiana 3

Atletico Cupello 3

Sporting Vasto 3

Quadri

Mario Tano 3

Gissi 1

Real Carpineto Sinello 1

Villa Santa Maria 1

Mario Turdò 1

Palena 0

Carunchio 2010 0

Di Santo Dionisio 0

Sporting Altino 0

Real Casale 0

San Buono 0

IL PROSSIMO TURNO

Mario Tano - Atletico Cupello

Mario Turdò - Gissi

Palena - Odorisiana

Quadri - Di Santo Dionisio

Real Carpineto Sinello - Carunchio 2010

Sporting Altino - Real Casale

Sporting Vasto - Villa S. Maria

Tornareccio - San Buono