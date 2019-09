Ancora un'impresa sportiva per Vito Sardella, campione delle ultramaratone. Il podista pugliese, da diversi anni in servizio presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto e tesserato per la Podistica San Salvo, ha conquistato il record europeo di maratona su tapis roulant, coprendo i canonici 42,195 metri in 2 ore, 35 minuti e 15 secondi. L'originale sfida contro il tempo è andata in scena ieri pomeriggio presso il centro sportivo Kendro di Triggiano, in provincia di Bari. Una corsa certamente ben diversa da quella su strada ma altrettanto difficile. Alla vigilia Sardella aveva spiegato come sia particolarmente difficile correre per oltre due ore e mezza dovendo "mantenere sempre lo stesso assetto, senza poter avere movimenti laterali, per non sbilanciarsi, e dovendo guardare sempre lo stesso punto fisso davanti a te".

La sua sfida è iniziata alle 17.40 del pomeriggio e terminata tra gli applausi degli sportivi che lo hanno spronato durante la sua gara. A 42 anni Sardella, che ha collezionato successi sulle lunghe e lunghissime distanze, è riuscito a vincere questa sfida che voleva essere anche un invito alla pratica sportiva come strumento per il benessere delle persone. E intanto si sta anche preparando per disputare il mondiale open della 100 chilometri in calendario il prossimo 27 novembre a Los Alcazares in Spagna.