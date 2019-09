"Grazie per la partecipazione a questo evento, una bella giornata di sport per ricordare un angelo che certamente merita tutto questo. Vi ringrazio, perché in questo modo continuate a stargli vicino". Con queste parole la signora Teresa Saraceni, madre di Emanuele Piter Pietropaolo, a margine della seconda edizione del memorial intitolato al giovane precocemente scomparso a seguito di un tragico incidente avvenuto il 5 gennaio 2015, ha voluto salutare amici e partecipanti al torneo di calcetto.

Come spiegato dagli organizzatori, in sede di presentazione dell'evento collegato a una raccolta fondi per la costruzione di una scuola in Congo intitolata ad Emanuele Piter Pietropaolo, "ad oggi grazie ai fondi inviati sono stati acquistati 2 stampi per mattoni con i quali ne abbiamo prodotti 20mila, la metà di quelli che occorrono per tirare su la struttura. Niente male considerando che abbiamo iniziato solo un anno fa. Inoltre abbiamo avviato lo scavo di un pozzo per tentare di raggiungere l'acqua e poter lavorare anche nei periodi di siccità". Il progetto vede il coinvolgimento di don Gustave Kileya, per alcuni anni vice parrocco a Vasto nella chiesa di Sant'Antonio, prima di proseguire la sua opera pastorale in Congo.

Grazie all'interessamento del Milan Club di Vasto, mattatore e guest star della giornata di sport è stato Germano Lanzoni, speaker del Milan allo Stadio San Siro, che si è divertito a commentare le partite del torneo, che ha registrato la vittoria della squadra Tibia&Peroni.

Prima delle premiazioni, l'estrazione dei numeri della lotteria collegata all'evento. A seguire, Felice, fratello di Piter, ha tenuto a ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, l'Ottica Cipollone, TuttoTelefonia, Il Mercante, Leonardo Maiale che ha provveduto all'impianto sonoro, la Promo Tennis che ha ospitato le gare, Leonardo Giorgietta e infine "non per importanza", l'ospite della serata, lo speaker di San Siro, Germano Lanzoni.

La manifestazione si è conclusa con fuochi d'artificio e il lancio di palloncini.

La premiazione

Tibia&Peroni (Primo posto)

Legione D'Avalos (Coppa Sacchetta)

Al Cafone (Coppa Piter)

Ibra (Coppa Curva Sud)