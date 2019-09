Esordio più convincente per i ragazzi della Vastese nel campionato juniores nazionale. La squadra allenata da Roberto Cesario si è imposta sul San Severo per 4-1 al termine di una partita ben giocata sul prato dell'Aragona. Nella prima parte di gara le due squadre si studiano. Al 10' capitan Benvenga è pericoloso con una percussione sulla fascia destra che lo porta al tiro ribattuto da Salerno. Cinque minuti dopo Sorbo prova a deviare di testa un lancio lungo ma la palla finisce fuori. Al 40' l'episodio che cambia la partita. Di Battista commette fallo su Alberico: cartellino rosso per il giocatore pugliese e calcio di rigore che l'attaccante della Vastese mette a segno con freddezza. Passano pochi minuti e la Vastese raddoppia grazie ad un caparbio Abbonizio che manda in rete una respinta del portiere pugliese su colpo di testa di Napoletano.

Al rientro in campo il San Severo riesce a sorprendere una Vastese poco attenta nelle prime fasi di gioco e con Micucci accorcia le distanze. Ma, al 12', la squadra di mister Cesario beneficia di un altro calcio di rigore che viene trasformato da Napolitano. Gli ospiti provano a rispondere ma i biancorossi riescono a mantenere il controllo della partita e, nel recupero, trovano anche la rete del poker messa a segno da Galiè dopo l'ennesima buona giocata di Benvenga. Finisce 4-1 con i vastesi che escono dal campo con il sorriso per l'esordio positivo nel girone L.

Vastese - San Severo 4-1 (42’pt Alberico rig. 45’pt Abbonizio, 2’st Micucci 12’st Napolitano rig., 48’st Galiè)

Vastese: Stivaletta, D’Amario (41’st Sarchione), Abbonizio, Napoletano, Del Casale, Iarocci, Benvenga, Irace, Alberico (31’st Camarchio) , Napolitano, Fontana (23’st Galiè). A disposizione: Marconato, D’Adamo, Maccione, Falcitelli, Pace, Natarelli. All. Cesario Roberto

San Severo: Salerno, Di Paola, Caggiano, Dragano, Di Battista, De Stefano, Micucci, Sorbo(36’st Pignataro), De Nisi, De Blasio (13’st Delli Carri), Camara M.K.(9’st Trovè). A disposizione: Valente, Galullo, Ambrosino, Ciccarelli, Insalata, Fiore. All. Mancini Alessandro

Arbitro: Maurizio Barbiero di Campobasso(Rossini di Vasto e Freno di Chieti)

Ammoniti: Dragano, De Stefano(S), Napolitano, Camarchio (V);

Espulso: al 40’pt Di Battista(S)