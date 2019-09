È arrivato il momento di scendere in campo per i ragazzi della Vastese juniores che partecipano al campionato nazionale di categoria. Oggi pomeriggio la squadra allenata da Roberto Cesario farà il suo esordio allo stadio Aragona alle 16 contro il San Severo. Alla viglia del primo impegno ufficiale sono state presentate la maglia che i ragazzi vastesi indosseranno per tutta la stagione. Ad ospitare l'evento è stata la sede vastese del colorificio Sire, azienda che, dopo aver sponsorizzato la maglia della prima squadra nella scorsa stagione, quest'anno ha legato il suo marchio alla juniores. "Inoltre l'azienda sponsorizzerà anche la maglia biancorossa del Vasto Marina - ha spiegato il responsabile marketing della Vastese, Michele Cappa - vista la stretta collaborazione tra le due società. Vogliamo ringraziare l'azienda Sire - ha aggiunto il dirigente biancorosso - che continua ad essere vicina alla Vastese grazie all'impegno di Nicola e Antonio Ottaviano".

A rappresentare l'azienda c'era Ugo Nardecchia. "Da sempre siamo vicini allo sport e ci fa piacere poter sostenere il settore giovanile che, per una squadra, deve essere curato nel miglior modo possibile. Sono particolarmente contento di farlo perchè a guidare la squadra c'è mister Cesario, una persona che sa lavorare con i giovani". Il tecnico della juniores era presente insieme ad alcuni rappresentanti della squadra. Per loro oggi inizia la stagione. "Ringrazio lo sponsor che ci sostiene e la società che ci sta mettendo a disposizione tante positività. Abbiamo iniziato un cammino che è sicuramente difficile ma ce la metteremo tutta". A chiudere l'appuntamento il brindisi con il presidente Franco Bolami e mister Cesario a stappare un benaugurante prosecco.

Sarà una stagione da affrontare al massimo, vista la giovane età dei calciatori biancorossi (quasi tutti con un anno in meno rispetto al limite imposto dal campionato) e arrivati alla Vastese in estate da tante società diverse. Sarà importante partire bene e non perdere mai l'entusiasmo durante l'anno con l'obiettivo di far bene con la squadra giovanile e cercare di conquistarsi un posto tra i grandi per la prossima stagione.