Anticipo della quarta giornata di Promozione (gir. B) più che amaro per il Vasto Marina. Nella sfida casalinga con i cugini del Chieti FC Torre Alex la squadra dei mister Barisano-Liberatore perde 2-1, dopo un match giocato quasi alla perfezione segnato da un arbitraggio da rivedere. I neroverdi, primi in classifica in solitaria dopo questa vittoria, hanno avuto la meglio pur facendo molta difficoltà contro i vastesi. A decidere la gara la rete di Catalli arrivata al settantacinquesimo. Una sconfitta, la seconda stagionale in campionato, di certo non meritata dai biancorossi, colpevoli comunque di aver perso lucidità nel finale e di non essere riusciti a concretizzare le tante azioni da gol create. A fine partita il presidente Pasquale Cirulli ed il co-presidente, ex arbitro, Roberto Celenza sono stati dello stesso avviso: “Siamo amareggiati dall’arbitraggio di queste ultime domeniche e nella partita di oggi si è superato ogni limite. Ammonizioni non date ed un calcio di rigore inesistente ci bastano per terminare questa giornata con tanta rabbia. Speriamo che non accadano più episodi come quelli di oggi perché non intendiamo essere presi in giro”.

Primo tempo da protagonista indiscussa per la squadra di casa, passata in vantaggio grazie alla rete di Zara dopo soli sette minuti (1-0). Al ventesimo la risposta del Chieti grazie ad un calcio di rigore assegnato dall’arbitro Luca D’Antuono di Lanciano per un fallo di Bozzelli in area, seguito da una lunga contestazione dei casalinghi che non si sono detti dello stesso avviso. Rigore realizzato da Lalli (1-1). Nei minuti successivi il Vasto Marina riesce a creare e ad avere il controllo della gara. Al venticinquesimo Zara dal dischetto ha la possibilità di riportare avanti i suoi ma il suo tentativo si stampa sulla traversa. Sfiora la rete del vantaggio nuovamente con Tarantino lanciato da un positivo Villamagna. Il tentativo dell’attaccante biancorosso non è preciso e la sua è davvero un’occasione persa. Nella ripresa la musica non cambia anche se i chietini riescono ad avere maggiore determinazione in attacco. La partita rimane in equilibrio sino a quando Catalli al settantacinquesimo insacca la rete che varrà la vittoria degli ospiti (2-1). Nel finale tanto nervosismo e più di un’occasione sprecata, la più eclatante durante i quattro minuti di recupero con un salvataggio del Chieti sulla linea di porta. Il triplice fischio arriva e il rammarico da parte dei vastesi per questa sconfitta aumenta. La prossima settimana la squadra dei mister Barisano-Liberatore, oggi priva di Cercone squalificato e Ottaviano infortunato, sarà di scena sul campo del Villa 2015, mentre domani il Casalbordino in trasferta affronterà il Palombaro.