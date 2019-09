Tre giorni di festa a Lentella in onore dei santi medici Cosma e Damiano. Il sentito appuntamento di fine settembre prevede nel giorno di martedì 27 la tradizionale processione in costumi abruzzesi (ore 10.30) e in serata l'esibizione di Roby Santini con il suo spettacolo "Il ragazzo di campagna".

Spazio anche all'arte con la seconda edizione della mostra "Inverter". Nel palazzo Sannoner a partire dalle 18 saranno esposte le opere (fotografia, scultura e pittura) di 8 artisti del territorio.

IL PROGRAMMA COMPLETO

26 settembre - S. Antonio

8 - Apertura festa con fuochi pirotecnici

11 - Santa messa e processione con la Banda di Gissi

18 - Apertura mostra "Inverter"

21.30 - Orchestra spettacolo Disco Ring

27 settembre - SS. Cosma e Damiano

10.30 - Sfilata folkloristica delle conche e dei trattori

11.30 - Santa messa in piazza con processione. Accompagnamento bandistico di Roccavivara

17 - Riffa

18 - Apertura mostra "Inverter"

20 - Estrazione lotteria

20.30 - Fuochi pirotecnici in piazza

21.30 - Roby Santini, "Il ragazzo di campagna"

28 settembre - S. Innocenza

11 - Santa messa e processione con accompagnamento bandistico "Barrea"

16 - Giochi popolari in piazza

18 - Apertura mostra "Inverter"

21.30 - Cover band S.O.N. Sulle Orme dei Nomadi