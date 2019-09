Pareggio casalingo all'esordio nel campionato di C1 per l'All Games San Salvo. Alla palestra di via Verdi finisce 4-4 la sfida tra i biancazzurri e il Montesilvano. Subito in vantaggio gli ospiti con capitan D'Alonzo che riesce poco dopo a pareggiare i conti. Ma la squadra di mister Lanza non riesce ad esprimersi al meglio e, complici due errori difensivi, il Montesilvano si porta sul 3-1 con cui si va negli spogliatoi al termine del primo tempo.

Nella ripresa l'All Games torna in campo con un piglio diverso e trova la rete di Di Ghionno che accorcia le distanze. Poi, però, il Montesilvano va ancora in gol e si porta sul 4-2. La squadra del presidente Di Ghionno non si arrende e, nel finale, trova il gol di Cirillo e poi quello di Papponetti (4-4) sfruttando la carta del portiere di movimento. Allo scadere c'è anche il palo di Di Ghionno che avrebbe potuto portare 3 punti. Sabato prossimo per i ragazzi del patron Tumini trasferta difficile in casa del Celtic Chieti.



La 1ª giornata

San Salvo-Montesilvano 4-4

Futsal L'Aquila - Guardiagrele 3-1

Atletico Silvi - Nobel Boys 2-3

ES Chieti - Trasacco 3-2

La Fenice - Celano 3-4

Teramo - Celtic Chieti 3-2

riposa Minerva