In occasione della “Settimana Nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche”, 17-25 settembre 2016, anche i volontari della sezione ADMO di Vasto saranno presenti oggi in Piazza Diomede dalle ore 10:00 alle ore 22:00, unitamente ai volontari AVIS, AIDO, CRI e LIONS New Century, per la manifestazione che si sta svolgendo in oltre 150 altre piazze italiane Match it now.

L’evento è promosso dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro IBMDR e dalle federazioni ADMO e ADOCES, e rientra nella più ampia cornice del secondo World Marrow Donor Day (la giornata mondiale del donatore di midollo osseo), che è stato celebrato in tutto il mondo il 17 settembre 2016.

"La manifestazione ha lo scopo di informare correttamente e sensibilizzare la popolazione alla donazione delle cellule staminali emopoietiche - afferma la Presidente della sezione ADMO di Vasto Antonietta Cirulli- . Attualmente sono oltre 370 mila i donatori in Italia, 29 milioni quelli iscritti nella rete dei registri di donatori in tutto il mondo, ma non basta perché il problema è la compatibilità che è di 1:4 per i consanguinei e 1:100.000 per gli estranei. Ogni anno in Italia sono 1.500 i pazienti che necessitano di un trapianto salva vita, tra le principali malattie vi è la leucemia, e maggiore è la disponibilità di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche e maggiore è la possibilità di trovare un donatore compatibile".

Per diventare potenziale donatore di midollo basta un semplice prelievo di sangue o di saliva necessari per la tipizzazione ed avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Per questo oggi in piazza sono presenti anche i medici e i paramedici che risponderanno alle domande di quanti vorranno saperne di più o effettuare l’iscrizione come potenziale donatore.

Vi invitiamo a recarvi oggi numerosi in Piazza Diomede per sostenere questa importante iniziativa e ad iscrivervi all’Admo!