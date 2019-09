È un Gianluca Colavitto concentrato e determinato come sempre quello che si presenta in sala stampa alla vigilia della 4ª giornata del campionato di serie D in cui la Vastese sarà impegnata in casa della Fermana. Nelle ultime due partite sono arrivati due pareggi ma il tecnico dei biancorossi ha le idee chiare: "Noi andiamo sempre in campo per conquistare i tre punti. Certo, sappiamo che non è mai semplice, ma vogliamo giocarcela fino alla fine anche contro la Femana. Sarà una partita difficilissima, contro una squadra ben organizzata, guidata da un allenatore esperto. Però noi siamo sereni e sono convinto che i ragazzi daranno il massimo".

La Vastese in tre giornate ha messo a segno ben 10 reti, subendone però 6. Colavitto indica la strada per il miglioramento: "Bisogna lavorare tanto ma il lavoro non mi spaventa. Guardo il bicchiere mezzo pieno perchè la squadra, anche domenica, in un secondo tempo difficile, ha cercato in tutti i modi di portare a casa i tre punti. Non ci siamo riusciti ma vedo i ragazzi molto concentrati in allenamento". La settimana scorsa è arrivato Bacchiocchi ad arricchire l'organico a disposizione di mister Colavitto, qualche altro giocatore potrebbe arrivare per completare la rosa biancorossa. La Fermana, a quota 7 punti in classifica, sarà un cliente molto scomodo per i biancorossi: "Prepariamo bene ogni partita perchè il nostro obiettivo deve essere quello di arrivare quanto prima alla quota salvezza. Conquistiamo i punti necessari per salvarci e poi, eventualmente, potremo pensare ad altro". Un pensiero anche alla formazione juniores che oggi inizia il suo campionato [LEGGI]. "Con mister Cesario ci confrontiamo spesso - dice Colavitto - e sarò attento a quello che faranno i ragazzi della juniores. A loro va un grande in bocca al lupo per il campionato".

L'intervista pre-Fermana all'attacante Salvatore Galizia [GUARDA]

Con Mensah rientrante dalla squalifica tutti i giocatori saranno a disposizione per la trasferta in terra marchigiana. Si scende in campo alle 15 con un pubblico che si prevede numeroso. Ai tanti tifosi fermani si aggiungeranno circa 200 vastesi che raggiungeranno il Recchioni di Fermo per sostenere Allocca e compagni.

La 4ª giornata

Chieti-Civitanovese

Campobasso-Sammaurese

Fermana-Vastese

Matelica-Castelfidardo

Monticelli-San Nicolò

Olympia Agnonese-San Marino

Recanatese-Alfonsine

Romagna Centro - Pineto

Vis Pesaro -Jesina



La classifica

9 Matelica

7 Fermana

6 Sammaurese

5 Vastese

5 Olympia Agnonese

4 Pineto

4 San Nicolò

4 San Marino

4 Alfonsine

4 Campobasso

4 Civitanovese

3 Jesina

3 Recanatese

2 Vis Pesaro

2 Monticelli

2 Romagna Centro

1 Castelfidardo

0 Chieti