Ancora vandali in azione alla loggia Amblingh e ancora una volta sono le fioriere ad essere prese di mira.

Come scrive su Facebook l'assessore ai Servizi del Comune di Vasto, Luigi Marcello, "come più volte evidenziato e lo dimostrano i numerosi casi in cui si sono riscontrati danni, sarebbe auspicabile un controllo della zona nelle ore notturne da parte delle forze dell'ordine. È un problema di non facile soluzione, lo sappiamo, ma con la collaborazione di tutti sicuramente le cose potrebbero migliorare. Ci faremo carico di un ulteriore incontro con gli interessati lunedì mattina".

In realtà l'episodio, come racconta Francescopaolo D'Adamo sul suo blog, non è avvenuto nelle ore notturne, ma nel pomeriggio di ieri, davanti a numerosi testimoni. Ad accanirsi sulle fioriere, estirpando le piante e buttandole nella scarpata sottostante, due minorenni, incuranti degli sguardi increduli dei presenti. I ragazzini si sono dati alla fuga solo nel momento in cui lo stesso Francescopaolo D'Adamo ha provato a fermarli.

Nel frattempo, l'assessore Marcello ha dato disposizione di ripristinare i danni procurati dai due baby vandali. Naturalmente a spese delle collettività.