Dopo la sospensiva concessa dal Tar di Pescara il 12 settembre (leggi la notizia), nel primo pomeriggio di oggi gli addetti del settore Servizi del municipio hanno rimosso i grossi vasi che fungevano da dissuasori in via Naumachia, nel centro di Vasto.

Erano stati sistemati al centro della stradina il 14 luglio scorso per impedire l'accesso delle auto su quella stretta carreggiata che collega piazza Rossetti a viale D'Annunzio. La strada era stata pedonalizzata a maggio con un'ordinanza firmata dall'ex sindaco, Luciano Lapenna ma, di fatto, era divenuta operativa solo a luglio, quando erano stati apposti i vasi, scatenando le porteste di commercianti e residenti.

Tramite gli avvocati Vittorio Emanuele Russo e Maria Luisa Palladino, il titolare di un'attività commerciale della zona aveva presentato ricorso al Tar, ottenendo il 12 settembre la sospensiva in attesa della decisione di merito. Intanto, in applicazione dell'ordinanza emessa di giudici amministrativi, il Comune ha rimosso gli ingombranti dissuasori in attesa di sistemarne altri a scomparsa, in grado quindi di garantire l'accesso ai mezzi di soccorso e anche il carico e scarico ai veicoli commerciali.