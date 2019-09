Campionato più lungo rispetto all'anno scorso quello di Terza categoria che inizierà il prossimo 9 ottobre. Il ritorno in campo di società ferme da qualche anno e la nascita di nuove realtà ha fatto sì che il girone di Vasto sia quello più affollato della provincia (gli altri due contano entrambi 13 squadre) con 14 formazioni al via (due in più dell'anno scorso).

Le novità arrivano innanzitutto da Vasto. Scompare la Vasto Calcio. In due stagioni i biancorossi hanno collezionato un 3° posto (2014/2015) culminato poi con la finale play off (persa contro il Real Carpineto Sinello) e un 7° posto. La città sarà rappresentata nella stagione 2016/2017 da due squadre: l'Atletico Vasto e il Vasto United. Novità anche dalla vicina San Salvo che torna ad avere una squadra in Terza dopo diversi anni, la Sansalvese. La govane formazione è allenata da mister Di Luca [LEGGI].

Ci sono poi i ritorni di Casalanguida e Torrebruna; quest'ultima scesa in campo l'ultima volta nella stagione 2012/2013 in Seconda categoria. Ripartiranno dalla Terza anche gli scernesi del Real San Giacomo, retrocessi l'anno scorso. Infine, ritorno forzato anche quello del Montalfano che ha abbandonato la Prima per motivazioni economiche [LEGGI]. Confermate tutte le altre formazioni che in questi anni si sono date battaglia sui campi del Vastese. Eccezione (insieme al già citato Vasto Calcio) il Real Cupello, presente nelle due ultime stagioni terminate rispettivamente al 6° e al 10° posto in classifica.

Il prossimo 3 ottobre saranno sorteggiati gli abbinamenti del calendario, poi la parola passerà al campo.

IL GIRONE VASTESE

Atletico Vasto

Aurora Furci

Casalanguida

Dinamo Roccaspinalveti

Guilmi

Lentella

Montalfano

New Robur

Pollutri

Real San Giacomo

Sansalvese

Torrebruna

Vasto United

Virtus Tufillo