Che la ruota panoramica sia una delle delle giostre delle festività patronali è risaputo. A Vasto la novità di quest'anno è che la struttura metallica circolare è stata montata nella centralissima piazza Rossetti, tra il monumento all'illustre poeta e la Torre di Bassano.

Non è passata inosservata la ruota panoramica, simbolo del ritorno nel centro storico delle giostre, che negli anni scorsi erano emigrate al terminal bus di via dei Conti Ricci.

La festa di San Michele Arcangelo, che quest'anno durerà 4 giorni, dal 29 settembre al 2 ottobre, ha raddoppiato i luna park, che sono due: uno al terminal, l'altro in piazza Marconi, nella storica location in cui per decenni si erano ritrovate centinaia di famiglie per far divertire i loro bambini.