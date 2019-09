Nella giornata di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo di Vasto hanno tratto in arresto Pasquale Pio Marinelli, di 21 anni, di San Severo (FG), colpito da ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, per una rapina commessa nella Provincia di Foggia.

Questi i fatti e le indagini, secondo la ricostruzione del Comando provinciale: "In data 7 marzo 2016 due uomini, con i volti travisati da maschere ed armati di pistola, facevano irruzione all’interno di una gioielleria di Volturino (FG). Nell’occasione, i malviventi, con la minaccia dell’arma, si facevano consegnare denaro ed oggetti in oro per un valore complessivo di circa 45mila euro. Le immediate indagini condotte dai carabinieri di Lucera permettevano di identificare gli autori del delitto in Renzulli Massimo e Marinelli Pasquale Pio. Di conseguenza veniva emessa dall’autorità giudiziaria di Foggia a carico dei predetti specifica ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il Renzulli veniva rintracciato nell’hinterland di San Severo mentre il Marinelli veniva individuato dai carabinieri di Vasto sulla Statale 16 Adriatica".

A seguito dell'identificazione, il giovane è stato accompagnato presso il locale comando e successivamente associato presso la Casa circondariale di Vasto: dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso, riciclaggio, detenzione e porto di armi.