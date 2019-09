Struttura accogliente, personale qualificato e tante attività per rendere il soggiorno degli ospiti gradevole. Sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono la Residenza San Michele, inaugurata nel 2011 dalla Cooperativa Sociale C.M.A. in via della Libertà 39 a Vasto, che si occupa di assistenza ad anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti. Venti posti letto in uno dei quartieri residenziali della città, dove si può soggiornare nella massima tranquillità. La struttura utilizza personale qualificato, operatori socio-assistenziali e socio-sanitari, un infermiere, uno psicologo, un’assistente sociale. Dal punto di vista medico, la struttura si avvale di una periodica consulenza geriatrica, oltre ad avere uno stretto rapporto con i medici di base dei pazienti. Il soggiorno, breve o lungo che sia, nella Residenza San Michele è caratterizzato da vari servizi innovativi di animazione e prevenzione terapeutica. "L'Ospite viene, quindi, coinvolto in attività corporee, manuali, grafico-pittoriche, teatrali, verbali e anche musicali. Si realizzano nell’arco dell’anno anche molti eventi, feste a tema e gite. Recuperare, mantenere e sviluppare le abilità residue degli anziani è infatti il nostro scopo primario!".

Nella bella stagione si può usufruire anche dell’ampio giardino accessibile a tutti, attraverso una comoda rampa. La Residenza, infatti, si affaccia su un ampio e gradevole spazio verde, dove gli ospiti possono trascorrere del tempo all’aria aperta. E sono gli stessi ospiti, sempre guidati dal personale della struttura, ad occuparsi del giardinaggio e di curare il piccolo orto con erbe aromatiche, che poi vengono utilizzate in cucina per laboratori tematici.

La Cooperativa che gestisce la Residenza tiene molto alle attività quotidiane. "Insieme ai nostri operatori cerchiamo di far sentire gli ospiti a casa loro. Sappiamo quanto sia difficile il distacco temporaneo o permanente dalla propria abitazione, dalle proprie abitudini. Proprio per questo abbiamo una costante attenzione verso le varie attività da svolgere, stando attenti ad ogni esigenza.

Tra queste c’è sicuramente quella della cucina, con menù personalizzati, elaborati insieme alla dietologa ed approvati dalla Asl, ma anche alla voce della Residenza con la realizzazione trimestrale del giornalino, il San Michele News , nato dai racconti degli ospiti, dalle attività degli animatori e degli operatori".

La Coop. Soc. C.M.A. opera in stretta sinergia con diverse associazioni e realtà parrocchiali del territorio, aprendosi a momenti di animazione che coinvolgono gli ospiti. Ogni quindici giorni c’è anche la presenza di un sacerdote che celebra la Messa e amministra i sacramenti religiosi a chi lo desidera.

Ormai da molti anni le attività della cooperativa CMA sono garantite dalla certificazione di qualità ISO 9001 2008, che viene periodicamente rinnovata. Un valore aggiunto della Residenza S. Michele è quello di creare il più possibile un clima familiare. “Anche per questo ci sono degli incontri con cadenza settimanale tra i componenti dell’equipe e le famiglie degli ospiti: raccogliamo le loro impressioni, ascoltiamo le loro esigenze creando così l’occasione di offrire un servizio adeguato e personalizzato”.

La Residenza San Michele è quindi un luogo a cui la persona, sola o malata, può rivolgersi per essere accompagnata nel lungo e prezioso percorso degli anni d’argento con professionalità e rispetto dei valori umani.

Residenza San Michele

Via della Libertà, 39 – Vasto

Tel. 0873.520919 – mobile 392.9132170

e-mail:residenza.san.michele@teletu.it

www.residenzasanmichele.eu

Informazione pubblicitaria