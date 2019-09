Andrea Iannone non prenderà parte al Gp di Aragon. Ad annunciarlo, nel paddock del tracciato spagnolo, è stato lo stesso pilota della Ducati. La notizia è stata subito rilanciata dai canali social della casa di Borgo Panigale. Al suo posto ci sarà Michele Pirro.

La frattura alla vertebra rimediata a Misano, e che gli era costata lo stop nel Gp romagnolo, continua a farsi dolorsamente sentire. Ieri il pilota vastese aveva superato le visite mediche. Questa mattina Iannone ha preso parte alla sessione di prove, girando anche con un buon ritmo. Ma il dolore accusato è troppo forte e i rischi da correre troppo elevati.

"Mi dispiace tanto di dover saltare anche questa gara, è una decisione molto sofferta, ma devo guardare alla realtà delle cose e non posso prendermi altri rischi - scrive Gazzetta.it-. È un peccato perché nelle Libere1 siamo andati davvero bene, ma mi si blocca il collo e ho male e con l'antidolorifico perdo sensibilità e sulla moto a 300 orari non puoi permetterti di non essere pienamente cosciente". Il pilota della Ducati ha aggiunto: "Non posso rischiare di cadere ancora perché non ho sensibilità. Adesso voglio recuperare al meglio per essere in Giappone (il 16 ottobre) al meglio delle mie condizioni. È un peccato, non è una decisione facile, mi spiace tanto".