"Nessuno sa cosa bolle in pentola sullo sviluppo urbanistico di Vasto, non un'idea, non un progetto". Nuovo, duro attacco di Angelo Bucciarelli, membro della segreteria del Pd di Vasto, rivolto al sindaco, Francesco Menna. Da marzo, quando Menna ha vinto le primarie del centrosinistra, le ruggini pre e post-elettorali non sono state ancora rimosse nel partito di maggioranza relativa.

"Sono trascorsi poco più di tre mesi dalle ultime elezioni e sembra quasi che Vasto - sostiene Bucciarelli - non abbia voglia di sognare. Ma cos'ha questa città che sembra gli vada tutto storto? L'ultima opera degna di questo nome risale a dieci anni fa, l'inizio dell'amministrazione Lapenna, mi riferisco al multipiano, il parcheggio multipiano, che ha reso il nostro antico centro attrattivo per residenti e ospiti.

L'aria che tira a Vasto sembra paludosa. L'illusione del riscatto dalla rassegnazione, che porta al degrado e all'incuria, ferma al palo. L'idea di una rigenerazione urbana che dal centro storico arrivasse a coinvolgere quella parte della città costruita, a ridosso ad esso, negli anni 60 e 70, invece di avviarsi a discussione è bloccata.



Ci sarà un motivo perché l'assessorato all'urbanistica è nelle mani del sindaco, perché non farlo conoscere? Invece, silenzio.

Nessuno sa cosa bolle in pentola sullo sviluppo urbanistico di Vasto, non un'idea, non un progetto, se non quello di un Piano attuativo in località San Nicola appena approvato, sembra quasi che ci vogliano impedire di sognare. Sarebbe un vero peccato, perché in mancanza di idee, iniziative e nuovi progetti per rendere la città efficiente e moderna e accogliente, i vastesi vorrebbero almeno poter chiudere gli occhi e immaginare.