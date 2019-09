Si intitola "Sospiro" l'esposizione fotografica di Gaia Novelli che verrà inaugurata domani, sabato 24 settembre, presso l'enoteca 'I due Archi' in vico Moschetto a Vasto. Fino al 9 ottobre, dalle 19 all'1, sarà possibile ammirare gli scatti della giovana fotografa vastese che spiega: "Sono felicissima di presentarvi un lavoro durato più di un anno, in cui ho creduto moltissimo e che mi ha aiutata ad uscire da un momento buio. Ho passato quest'anno a combattere, soprattutto contro lo sguardo penoso delle persone, quando, alla domanda Beh Gaia, cosa farai quest'anno? la mia risposta era Nulla, Ah, l'anno sabbatico. Non ho mai risposto, a cosa serviva? I fatti avrebbero parlato.

E parlano, #sospiro è questo: la crescita che ho affrontato, la guerra che ho vinto. Con i miei genitori, parenti, amici, conoscenti, estranei; ma la più importante l'ho vinta contro me stessa. #sospiro è il mio passaggio da adolescente a giovane adulta. Non è stato un progetto voluto: è nato, è cresciuto ed è finito. Ho scattato quello che vedevo e che sentivo, senza molti filtri o molti studi dietro. Scattavo la necessità di esprimermi.

Si sospira per molte cose, molte situazioni diverse.

Puoi sospirare perché sei angosciato o perché sei sollevato.

Io ho iniziato con un sospiro pieno d'ansia, e ho finito con un sospiro pieno di serenità.

Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno avuto, dopo tutto, il coraggio di credere in me: i miei genitori, Thomas, Marco, Alfredo Rossella, Brunella, me e voi... mi avete dato la forza di continuare, di credere, di sognare, di vivere.

In un Mondo abituato al bello,

mostrare il brutto è un atto di coraggio".