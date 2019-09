È di 19.767.600,54 euro la somma messa a disposizione dal Miur all'Abruzzo per 49 interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. I fondi provengono da economie di gara del programma “Scuole Sicure”, un bando predisposto dallo stesso ministero eattivato ai sensi dell’art. 48 del decreto legge 66/2014 cui hanno risposto le amministrazioni comunali; in precedenza erano già stati finanziati in Abruzzo 40 interventi per 22.494.151,30 euro.

"Va sottolineato – dice il presidente Luciano D'Alfonso – che l’Abruzzo ha ottenuto oltre il 41% della somma complessiva, pari a 47.543.943,25 euro, destinata a otto regioni per un totale di 204 interventi. È un segnale tangibile della sintonia tra l’amministrazione regionale e il Governo che ancora una volta ci ha voluto premiare in maniera concreta".

Nel territorio le scuole ad aver ricevuto i finanziamenti sono:

Celenza sul Trigno, scuola primaria e secondaria di I grado: 331.000 euro

Fresagrandinaria, scuola primaria e secondaria di I grado: 100.000 euro

Pollutri, scuola dell’infanzia e primaria: 403.000 euro

Roccaspinalveti, scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado: 102.300 euro

San Salvo, scuola dell’infanzia: 325.000 euro

Torino di Sangro, scuola secondaria di I grado “D. Alighieri”: 240.000 euro