Anche quest’anno il Club Alpino Italiano, Sezione di Vasto, organizza la mostra fotografica "Scatti nostri", aperta a tutti i soci e che ha visto la partecipazione di 18 autori "senior" e 7 "junior" della sezione Ragazzi. Le foto verranno esposte nei locali della Sala Mattioli di Vasto dal 24 al 30 settembre prossimo.

"La finalità della mostra - spiegano dal CAI - è quella di divulgare le bellezze naturali (in primis la montagna) ed artistiche del nostro territorio che l’obiettivo dei fotografi ha colto nei suoi più diversi aspetti: dal paesaggio roccioso o boschivo ai cervi e ai camosci, dai fiori alle greggi impegnate nella transumanza, dagli affreschi di chiese rupestri ai momenti di relax e del piacere di stare insieme. Non verranno attribuiti premi. Il principio ispiratore della mostra è, infatti, "tutti vincitori, nessun vincitore": essere presenti con la propria testimonianza grafica è gratificante di per sè e di questo tutti i partecipanti all’esposizione sono consapevoli, ben lieti di dare il proprio contributo per il solo piacere di divulgare le varie iniziative del CAI e, perché no, avvicinare nuovi soci al sodalizio".

"La Sezione Ragazzi, invece, vedrà, al momento dell’apertura della mostra, l’attribuzione di un premio, consistente nella iscrizione gratuita al CAI per l’anno 2017, alla prima foto classificata mentre per tutti ci sarà una pergamena ricordo. La manifestazione è realizzata grazie all’ impegno organizzativo dei componenti del gruppo fotografico della Sezione stessa, e con il contributo economico messo a disposizione dal Consiglio Direttivo. L’inaugurazione della mostra è fissata per sabato 24 settembre alle ore 18.30. La mostra rimarrà aperta fino al 30 settembre dalle ore 17.00 alle 20.00".