I carabinieri della Stazione di San Salvo hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di L’Aquila, C.D.R., 56enne del posto, che dovrà espiare la pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di usura commesso a Lanciano nel 2006. L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Vasto a disposizione dall’autorità giudiziaria.