Fiamme nelle prime ore del mattino a San Salvo. Ad andare a fuoco il fienile del Circolo Ippico Sansalvese sulla strada che conduce a Montenero di Bisaccia. Da quanto si apprende sul posto, l'incendio è partito questa mattina intorno alle 5.30.

Il rogo ha coinvolto la parte della struttura dove è stoccato il fieno per gli animali. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco di Vasto e i carabinieri di San Salvo. Al momento sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e le forze dell'ordine non si sbilanciano sulle origini dell'incendio; nella zona attaccata dalle fiamme pare non ci siano generatori o prese di corrente che possano aver dato vita a un corto circuito.

Fortunatamente non ci sono stati problemi per i cavalli ricoverati in un'altra parte della struttura. Restano comunque i danni materiali per un'associazione molto attiva anche nel sociale. Un esempio ne è l'organizzazione, nel maggio scorso, dei Games di Primavera insieme a Team Special Olympics [LEGGI].