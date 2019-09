Si svolgerà sabato prossimo, 24 settembre, la giornata informativa promossa dall'Admo Abruzzo, sezione di Vasto, con il coinvolgimento di Avis e molte altre realtà associative del territorio. Match it now! è il titolo scelto per l'appuntamento che ha l'obietivo di "informare sulla possibilità di combattere le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue attraverso la donazione e il trapianto di cellule staminali emopoietiche del midollo osseo".

In piazza Diomede a Vasto, dalle 10 alle 22, personale Admo, medici e volontari forniranno tutte le informazioni a chi vuole diventare donatore.