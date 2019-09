Da sabato primo ottobre ci si potrà lanciare in bici lungo le piste di downhill di Roccaspinalveti. È fissata alle 9 l'inaugurazione del "Rocca Vecchia bike park" nato da un'idea di alcuni giovani del posto che ha come obiettivo la valorizzazione della montagna rendendola appetibile per gli amanti di questo sport estremo. Dall'inizio dell'estate, i ragazzi dell'associazione Ieri oggi e domani, hanno effettuato interventi non invasivi per ripulire gli antichi sentieri in abbandono e prepararli per le discese in mountain bike con salti, dossi e curve coadiuvati dallo staff di Attitude Team, realtà pescarese operante nel settore.

L'iniziativa è stata appoggiata anche dal Comune; il sindaco Franco Paglione ha salutato positivamente l'idea e annunciando che sarebbe stato il primo passo per altri progetti di valorizzazione del territorio.

Edi Trofino, uno degli organizzatori, ha spiegato a zonalocale.it che la prima pista è lunga circa 2 km e che saranno previsti per i visitatori pacchetti turistici in accordo con le attività della zona oltre che al servizio di risalita per gli appassionati che si lanceranno lungo i sentieri del bike park.