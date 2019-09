A quasi tre anni dalla nascita del progetto 'Le Mille Voci per Angelo' [LEGGI] e a dieci anni dalla scomparsa del pianista e medico vastese Angelo Canelli, la produzione del docufilm 'Asgard' ha annunciato il giorno della prima proiezione. "Il prossimo mercoledì 28 settembre, alle ore 21:15 presso il Cinema Corso di Vasto (Ch)- si legge nel comunicato- si terrà la prima proiezione in anteprima nazionale del docufilm ‘Asgard’ sulla vita del pianista e medico vastese Angelo Canelli. Prodotto dalla Corto Factory Image e Occhiomagico, con la regia di Simone D’Angelo, scritto da Silvio Laccetti e con la fotografia di Costanzo D’Angelo, il documentario sarà presentato per la prima volta nella città natale di Canelli.

Questo lavoro, partito da un’idea di Silvio Laccetti tre anni fa con il progetto ‘Le Mille Voci per Angelo’, è stato realizzato con il sostegno della famiglia Canelli e dell’Associazione Culturale Angel’s Eyes e l’Angelo Caneli Jazz Club. Il documentario racconta i passaggi più importanti della vita del pianista e medico vastese, con immagini d’archivio inedite e le sue musiche originali, comprese molte registrazioni live.

All’interno del docufilm compaiono oltre trenta intervistati, musicisti, amici e colleghi di Canelli, con la voce di Vincenzo La Verghetta. Testimonianze raccolte in diverse città del centro Italia, in quegli stessi posti che Angelo ha avuto modo di visitare. L’ingresso per la proiezione sarà libero [maggiori info]".