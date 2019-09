"Dopo la partita ho messo quattro punti, secondo me sono proprio quelli che ci mancano!". Salvatore Galizia affronta con il sorriso il post-Monticelli [LEGGI] che gli è costato un taglio sulla palpebra per cui è stato necessario ricorrere ai punti di sutura. Quattro, come quelli lasciati per strada dai biancorossi dopo i due pareggi consecutivi "dovuti ad errori", commenta l'attaccante biancorosso. Errori che, in una squadra nuova come quella guidata da mister Colavitto, possono essere causati da un'intesa tra i giocatori che è ancora in costruzione. Per questo c'è "da lavorare per migliorare e non lasciare punti per strada". Galizia, con due gol nelle due partite disputate (e sempre partendo dalla panchina) è pronto a dare il suo contributo, magari cercando di mettere in difficoltà mister Colavitto per conquistare una maglia da titolare.

Nel video l'intervista a Salvatore Galizia al termine della seduta di allenamento di ieri pomeriggio all'Aragona.