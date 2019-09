Dopo l'allarme lanciato sul rischio interruzione del servizio di trasporto degli alunni di Fraine a Castiglione Messer Marino, da parte della protezione civile (qui il servizio), il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi, è intervenuto sulla vicenda, sottolineando: "La situazione che stanno subendo i cittadini di Fraine non è più accettabile né tanto meno tollerabile; al danno creato dalla mancata sistemazione della sp 162, dopo quasi due anni dalla frana del marzo 2015 che portò via un tratto della provinciale, si aggiunge la beffa dovuta all'incredibile vicenda del mancato trasferimento dei fondi necessari per sostenere le spese di trasporto in emergenza svolto dal nucleo della protezione civile".

Per Smargiassi, "non è il momento di fare polemiche, perché in ballo c'è il diritto allo studio di bambini e più in generale il rispetto per i diritti degli abitanti di un piccolo paese montano, che hanno lo stesso valore di quelli delle persone che vivono in città. Per questo mi rivolgo al Governatore D'Alfonso perché si adoperi affinché il servizio di trasporto non venga interrotto. Spero soprattutto che non si debba attendere l'avvento di future elezioni per vedere avviati i lavori sulla provinciale 162".

"Da parte mia - conclude il consigliere del M5S - c'è la volontà di portare questa tematica nell'aula consiliare affinché tutti i rappresentanti di maggioranza, opposizione e Giunta, si assumano le proprie responsabilità riguardo una situazione per certi versi paradossale. Farò quanto possibile per evitare che sulla vicenda non si spengano le luci accese dai media in queste ore; per tale ragione, a breve depositerò un atto volto ad ottenere l'impegno formale del Governatore e della Giunta a risolvere la situazione della SP 162, che penalizza oltre misura gli abitanti di Fraine".