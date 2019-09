Giornata impegnativa per la polizia stradale di Chieti, in occasione del progetto "Edward", promosso dai trenta Paesi aderenti al Network europeo TISPOL. Durante la giornata di controlli, la Sottosezione autostradale di Vasto Sud, al comando dell'ispettore capo Antonio Pietroniro, ha recuperato un'auto rubata, rimasta coinvolta in un incidente sulla statale 16, mentre il conducente si è dato alla fuga.

Questo uno dei tanti interventi effettuati durante la giornata del progetto "Edward" che, come spiegano dal Comando provinciale diretto dal vice questore aggiunto Francesco Cipriano "propone un obiettivo di sensibilizzazione degli utenti della strada, ma anche e gli Enti e/o Organismi governativi che si occupano della sicurezza stradale affinchè nessuno dovrebbe morire sulle strade d'Europa. La riflessione che ciascuno può fare sul come usare le strade può rendere un contributo significativo verso ulteriori riduzioni consistenti e durature in strada di morte e lesioni gravi. Così se rappresenti un governo nazionale, un'organizzazione privata, un'agenzia pubblica, un’Assistenza o Misericordia o Soccorso, una scuola o università, o se ti consideri semplicemente come un individuo, l’appello è quello di unirsi insieme e rendere fattivo l'impegno a sostenere il progetto Edwarde, fare ciascuno la propria parte per ridurre i rischi e migliorare la sicurezza per le persone che utilizzano le nostre strade (https://www.tispol.org/edward).

A livello operativo, il Comando provinciale ha reso noto che "per tutta la giornata di ieri e ancora oggi le pattuglie in servizio con misuratore della velocità (autovelox) monitoreranno attentamente i flussi di traffico. Nonostante il traffico intenso registrato per tutta la giornata di ieri ed ancora stamane il personale in servizio finora ha avuto occasione di immortalare 36 infrazioni ai limiti di velocità di cui 2 con una velocità accertata superiore di oltre i 40 Km/h a quella consentita. Il bollettino con i risultati operativi si è arricchito in serata di nuovi particolari in quanto è stato disposto un servizio straordinario di prevenzione su strada con il fattivo e determinante contributo del personale adibito ordinariamente al servizio in ufficio. Lungo la costa adriatica, tra Torino di Sangro e Termoli il personale impegnato nei controlli serali e notturni ha affiancato l’Unità di Polizia Giudiziaria della Sottosezione Autostradale di Vasto Sud (presente il Comandante Isp. C. Antonio Pietroniro) su tutto il tratto autostradale. Su disposizione del Compartimento di L’Aquila, infine, nel pomeriggio di ieri tre equipaggi della Sezione e della Sottosezione Ordinaria di Vasto sono stati impegnati sul tratto di SS. 16 che collega Francavilla Al Mare con Fossacesia nei controlli ai veicoli adibiti al trasporto merci con particolare riguardo al trasporto di sostanze alimentari. Il personale ha controllato 13 veicoli ed altrettanti conducenti elevando 7 contesti per la violazione di norme di comportamento (velocità pericolosa, distanza di sicurezza e precedenza), per il mancato uso della cintura di sicurezza e per inefficienza di dispositivi di sicurezza dei veicoli".