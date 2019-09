Si è giocato oggi pomeriggio la 4ª giornata del campionato di Eccellenza.

US San Salvo - Martinsicuro 0-1 (95' Oresti [r])

Stop casalingo per il San Salvo contro il Martinsicuro. Sul campo di via Stingi arriva la seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di mister Longo. A decidere il match è il rigore messo a segno da Oresti a tempo scaduto. L'assegnazione della massima punizione da parte dell'arbitro Romanelli, costata a capitan Felice il secondo giallo, è stata accompagnata dalle proteste biancazzurre. Primo tempo con gli ospiti in evidenza. Al 6' il calcio di punizione di D'Angelo si stampa sulla traversa, al 28' Ruzzier non trova la deviazione vincente su una palla tesa arrivata in area. Tre minuti dopo è De Cesaris a rendersi pericoloso con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. L'unica azione da gol biancazzurra è firmata da Di Ruocco. Al 41' il numero 10 sansalvese si accentra dalla sinistra e lascia partire un tiro che impegna il portiere avversario. Stesso copione nella ripresa con il Martinsicuro che cerca la via del gol. All'11' Cialdini è strepitoso nel respingere in volo il tiro di Ruzzier. Poi fa sempre buona guardia sulle conclusioni degli avversari. Quando la partita sta scivolando via verso il pareggio il San Salvo ha l'occasione per colpire ma Buonanno, lanciato in contropiede, non riesce a trovare la conclusione vincente. Mentre stanno terminando i 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro ecco che arriva il colpo di scena: un atterramento in area induce Romanelli ad assegnare il rigore e tirare fuori il secondo giallo all'indirizzo di Felice. Tante le proteste dei padroni di casa che contestavano il fallo e il tempo aggiuntivo scaduto. Sul dischetto va Oresti che segna ed esulta con i suoi mentre arriva il triplice fischio. Domenica i sansalvesi proveranno a riscattarsi nel turno casalingo, questa volta al Bucci, contro il fanalino di coda Penne.

Penne - Cupello 0-3 (22' st Augelli, 33' st Maio, 44' st Augelli)

Arriva nel turno infrasettimanale la prima vittoria per il Cupello. In trasferta a Penne e con il pensiero rivolto al presidente Oreste Di Francesco rimasto ieri ferito in un incidente stradale, i rossoblù hanno nettamente superato la squadra fanalino di coda del campionato di Eccellenza ancora a 0 punti.

Primo tempo di studio tra le due formazioni con solo due occasioni da registrare, una per parte, quella del Cupello con Maio. La gara cambia nella seconda frazione di gioco. È Augelli a interrompere l’equilibrio con un preciso calcio di punizione al 22esimo minuto. Dopo aver trovato la via del gol, la partita si mette in discesa per gli uomini allenati da mister Di Francesco. Così, 11 minuti dopo, si sblocca anche l’attaccante Maio, a secco finora. È il 33esimo quando finalizza con successo il contropiede conclusosi con l’assist di D’Antonio. A un minuto dal triplice fischio la chiusura del match. Ci pensa ancora Augelli e ancora una volta su calcio piazzato al 44’. I cupellesi raggiungono così quota 4 punti pronti a scendere in campo domenica prossima a Pratola Peligna contro i Nerostellati.

La 4ª giornata

Alba Adriatica - Nerostellati 1910 2-0

Amiternina - Sambuceto 2-2

Capistrello - Morro D’oro 1-0

Miglianico - River Chieti 65 0-0

Montorio 88 - Francavilla 1-4

Penne - Cupello 0-3

R.C. Angolana - AcquaeSapone 1-2

San Salvo - Martinsicuro 0-1

Virtus Teramo – Paterno 1-0

La classifica

Alba Adriatica 10

Martinsicuro 9

Francavilla 8

Sambuceto 8

Nerostellati 7

River Chieti 65 7

Capistrello 6

Paterno 6

San Salvo 6

AcquaeSapone 5

Virtus Teramo 5

Amiternina 4

Cupello 4

Miglianico* 4

Montorio 88 3

R.C. Angolana 2

Morro D’oro* 1

Penne 0

* una partita in meno