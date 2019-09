Si è conclusa con la terza giornata la prima fase della Coppa Italia di Promozione 2016/2017. A passare il turno nel girone B è il Fossacesia, che ha battuto il Vasto Marina per 3-0 nella sfida di oggi pomeriggio. La prima partita tra Casalbordino e Fossacesia era terminata sul 2-2 [LEGGI]. Poi la squadra di mister Farina aveva battuto il Vasto Marina 2-0 [LEGGI]. Con i biancorossi fuori dei giochi il Casalbordino affidava le sue speranze di passaggio del turno alla differenza reti.

Ma con i tre gol messi a segno oggi, uno nel primo tempo e due nella ripresa (la terza rete proprio allo scadere), il Fossacesia si è guadagnato l'accesso alla fase successiva. A Fossacesia la società dei presidenti Cirulli e Celenza ha mandato in campo la formazione juniores, tutti ragazzi del '97, '98 e '99. "Vista l'impossibilità di superare il turno in Coppa e l'imminente sfida di sabato pomeriggio contro il Chieti Torre Alex abbiamo deciso di far giocare la juniores guidata da Barisano - spiega il presidente Cirulli -. Siamo soddisfatti per la prestazione dei ragazzi. Lunedì esordiranno nel campionato juniores d'èlite e quindi abbiamo sfruttato l'occasione di un match ufficiale per testare la loro condizione. Si sono ben comportati e siamo fiduciosi per quello che potranno fare nel loro campionato che sta per iniziare".