Un operaio del Comune di San Salvo è precipitato da un'altezza di circa tre metri mentre stava effettuando lavori di ordinaria manutenzione al tetto della scuola primaria "Sant'Antonio". Da una prima ricostruzione, pare che l'uomo si trovava su una scala posta a sua volta su un soppalco quando ha perso l'equilibrio precipitando sul pavimento di un cortile interno.

È subito scattato l'allarme con i sanitari del 118 che hanno ritenuto necessario l'intervento dell'eliambulanza. Il 64enne (N.D.F.) non ha mai perso conoscenza, ma lamentava problemi articolari e gli è stato riscontrato un trauma cranico; non è in pericolo di vita. L'elicottero del 118 lo ha trasportato a Pescara.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Salvo, la polizia municipale e gli uomini dell'Ispettorato del lavoro; presente anche il sindaco Tiziana Magnacca.

In aggiornamento